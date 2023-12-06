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        Sakarya'da kasımda çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheliden 114'ü cezaevine gönderildi

        Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 10:24 Güncelleme: 06.12.2023 - 10:26
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        Sakarya'da kasımda çeşitli suçlardan aranan 517 şüpheliden 114'ü cezaevine gönderildi
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        Sakarya'da geçen ay kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 517 zanlıdan 114'ü cezaevine konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasımda haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma yaptı.

        Ekipler, farklı suçlardan 431, dolandırıcılıktan 52, hırsızlıktan 27, kasten adam öldürmeden 4, yağmadan 2, terör örgütüne üye olmaktan aranan 1 olmak üzere 517 şüpheliyi yakaladı.

        Zanlılardan 114'ü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Öte yandan, son 3 ayda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısının 1345'e yükseldiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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