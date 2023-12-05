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        Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oğlu tarafından darbedilen baba, 37 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:45 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:45
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        Sakarya'da oğlu tarafından darbedilen baba 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde oğlu tarafından darbedilen baba, 37 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde 30 Ekim'de aynı evde yaşayan evli ve bir çocuk babası O.K. ile babası İbrahim K. (60) ve annesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sonucu O.K, anne ve babasını darbetti. Aldığı darbeler sonucu baba ağır yaralandı, annenin kolunda kırık oluştu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukova Devlet Hastanesine kaldırılan çift, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Olayın ardından gözaltına alınan O.K, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

        Anne tedavisinin ardından taburcu edilirken, yoğun bakıma alınan İbrahim K. 37 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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