Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı

Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, aralık ayı huzur haklarını Filistinlilere bağışladı.

Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirilen aralık ayı olağan meclis toplantısında, 7 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis üyesi Abdulhamit Bağ'ın teklifiyle aralık ayı huzur hakları, Gazze'de saldırı altında kalan savaş mağduru Filistinlilerin yaralarının sarılması için AFAD'a oy birliğiyle bağışlandı.

Acar, yaptığı konuşmada, "Bu bağış sembolik anlamda ama Nemrut'un Hazreti İbrahim'i yakmak için harladığı ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali, bizim de safımızın belli olması amacıyla yapılan bir bağıştır." diye konuştu.