Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri

        Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı

        Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, aralık ayı huzur haklarını Filistinlilere bağışladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:29 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, huzur haklarını Filistin'e bağışladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaali Belediyesi meclis üyeleri, aralık ayı huzur haklarını Filistinlilere bağışladı.

        Ahmet Acar başkanlığında gerçekleştirilen aralık ayı olağan meclis toplantısında, 7 gündem maddesi görüşüldü.

        Meclis üyesi Abdulhamit Bağ'ın teklifiyle aralık ayı huzur hakları, Gazze'de saldırı altında kalan savaş mağduru Filistinlilerin yaralarının sarılması için AFAD'a oy birliğiyle bağışlandı.

        Acar, yaptığı konuşmada, "Bu bağış sembolik anlamda ama Nemrut'un Hazreti İbrahim'i yakmak için harladığı ateşi söndürmek için su taşıyan karınca misali, bizim de safımızın belli olması amacıyla yapılan bir bağıştır." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        "Netanyahu bölgenin güvenliğini tehlikeye atıyor"
        İlk 100'de 4 Türk firması
        İlk 100'de 4 Türk firması
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        Nijerya'da yanlışlıkla köy bombalandı!
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        En çok karşılaşılan o sorunda bu cerrahi gebe kalma olasılığınızı azaltmıyor
        PISA sonuçları açıklandı
        PISA sonuçları açıklandı
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Tehlike kapıda: Güneydoğu'da tehdit altında
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Üç büyük kent için 3 günlük uyarı! Geri geliyor!
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Seçil Erzan'ın baş döndüren telefon trafiği! En çok kiminle konuştu?
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Uzun süre sonra ortaya çıktı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Bakan Yerlikaya 180 günlük bilanço açıkladı
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Ceviz ağacının kovuğundan çıkardı!
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Timsah gözyaşları! Öldürüp "Sibel'imi yaşatın" diye seslendi
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        Altı sarnıç üstü bina... Sultanahmet'te dikkat çekiyor
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Efsane buluşma!
        Efsane buluşma!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"
        "İstanbul'da fiili olarak asgari ücretli yok"

        Benzer Haberler

        Karapürçek'te evde çıkan yangında hasar oluştu
        Karapürçek'te evde çıkan yangında hasar oluştu
        Sakarya'da kasımda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutukland...
        Sakarya'da kasımda düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 7 zanlı tutukland...
        Sakarya Üniversitesinde "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi
        Sakarya Üniversitesinde "Filistin Halkını Anlamak" söyleşisi düzenlendi
        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Akyazı'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı
        Akyazı'da elektrikli bisikletin çarptığı yaya yaralandı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı
        Akyazı'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı