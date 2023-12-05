Oğlunun dövdüğü baba, 36 gün sonra öldü SAKARYA´nınPamukova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Oğuz Katırcı tarafından dövülen İbrahim Katırcı (61), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

SAKARYA´nınPamukova ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu Oğuz Katırcı tarafından dövülen İbrahim Katırcı (61), tedavi gördüğü hastanede 36 gün sonra yaşamını yitirdi.

Olay, 30 Ekim günü Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Oğuz Katırcı ile babası İbrahim Katırcı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Oğuz Katırcı, annesi ve babasını dövüp, yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Oğuz Katırcı tutuklandı. Anne ise tedavisi sonrası taburcu oldu.

İbrahim Katırcı, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.