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        SAKARYA MERKEZLİ 4 İLDE 'NAKLİYE' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 00:18 Güncelleme: 06.12.2023 - 00:18
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        SAKARYA MERKEZLİ 4 İLDE 'NAKLİYE' DOLANDIRICILARINA OPERASYON: 4 TUTUKLAMA  
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        SAKARYAmerkezli4 ilde düzenlenen operasyonda, 10 milyon TL değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1,5 milyon TL'lik bir dolandırıcılık daha yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu firmalardan nakliye amacıyla aldıkları ürünleri satan şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bu yöntemle 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelileri 1,5 milyon TL değerinde içecekleri Bursa'da bir depoya indirdikleri sırada suçüstü yakaladı. Soruşturma kapsamında Sakarya, Bursa, İstanbul ve Yalova'da 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Sakarya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken, E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki içecekler de firmaya geri teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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