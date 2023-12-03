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        Hentbol: Erkekler Süper Lig

        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 46-29 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 18:27 Güncelleme: 03.12.2023 - 18:27
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        Hentbol: Erkekler Süper Lig
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        Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 46-29 mağlup etti.

        Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.

        Sakarya temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 46-29 galip ayrıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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