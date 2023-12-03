Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Bahçelievler Belediyespor'u 46-29 mağlup etti.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını ev sahibi ekip, 22-13 önde tamamladı.

Sakarya temsilcisi, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 46-29 galip ayrıldı.

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