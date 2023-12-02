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        Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Türk Kızılay'ına ziyaret

        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileri Türk Kızılay Akyazı Şubesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 02.12.2023 - 14:31
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        Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'ndan Türk Kızılay'ına ziyaret
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        Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Akyazı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu akademisyenleri ve öğrencileri Türk Kızılay Akyazı Şubesi'ni ziyaret etti.

        Türk Kızılay Akyazı Şube Başkanı Mustafa Birincioğlu, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güçlendirilmesinin önemine değinen Birincioğlu, şunları söyledi:

        "Ziyaretimizde gerçekleştirdiğimiz samimi sohbetler ve paylaşımlar, önümüzdeki haftalarda birlikte gerçekleştireceğimiz yardım etkinlikleri için sağlam bir temel oluşturdu. Öğrencilerimizin önerileri ve katkılarıyla, Akyazı'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha etkili bir şekilde yardım ulaştırmayı hedefliyoruz. Türk Kızılay Akyazı olarak, hep birlikte daha nice güzel projelere imza atmak için sabırsızlanıyoruz. Birlikte el ele, daha güçlü ve dayanışma içinde bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz."

        Ziyarette, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tanrıkulu, öğretim görevlisi Mustafa Demir, Genç Sağlıkçılar Topluluğu Başkanı Sena Kazda, Sağlıklı ve Hareketli Yaşam Topluluğu Başkanı Esmanur Karaman, Başkan Yardımcısı Enes Alioğlu ile üyeler Ömer Denizli ve Yusuf Perk'in yer aldı.

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