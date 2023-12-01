Sakarya'da otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin çaptığı çocuk yaralandı.

Eskibedil Mahallesi'nde okul servisinden inip yolun karşısına geçmeye çalışan M.A. (12) isimli kız öğrenciye E.E idaresindeki otomobil çarptı.

Kazada yaralanan M.A, sağlık ekiplerince önce Akyazı Devlet Hastanesine, ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sağ bacağında ve dişlerinde kırıklar olan öğrenci, buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.

Öte yandan, kaza öncesinde öğrencinin yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve otomobilin geliş anı güvenli kameralarına yansıdı.

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