1 saatte en çok kalori yaktıran 36 süper yöntem
Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte sağlığınızı korumanız için yapmanız gereken o 36 süper yöntem...
Hareket etmek, egzersiz yapmak; hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için son derece gereklidir. Mayo Clinic, 1 saatte en çok kalori yaktıran 36 yöntemi açıkladı. İşte kalori yaktıracak o 36 süper yöntem...
Koşmak (8 mil/saat) - 1,074 kalori / 1 saat
İp atlamak - 1,074 kalori / 1 saat
Tekvando - 937 kalori / 1 saat
Kros kayağı - 619 kalori / 1 saat
Balo dansı - 273 kalori / 1 saat
Direnç eğitimi/halter - 455 kalori / 1 saat
Kondisyon aletinde kürek çekme - 546 kalori / 1 saat
Basketbol oynamak - 728 kalori / 1 saat
Paten - 683 kalori / 1 saat
Merdivenlerden koşarak yukarı çıkmak - 819 kalori - 1 saat
Suda egzersiz - 501 kalori / 1 saat
Doğa yürüyüşü - 546 kalori / 1 saat
Beyzbol - 455 kalori / 1 saat
Duvar tenisi - 637 kalori / 1 saat
Su kayağı - 546 kalori / 1 saat
Tenis - 728 kalori / 1 saat
Futbolun bir türü olan 'Flag Football' - 728 kalori / 1 saat
Buz pateni - 637 kalori / 1 saat
Düşük etkili aerobik - 455 kalori / 1 saat
Kayak sporu - 391 kalori / 1 saat
Golf oynamak - 391 kalori / 1 saat
Güç Yogası - 364 kalori / 1 saat
Hatha Yoga - 228 kalori / 1 saat
Amacı; bedensel, zihinsel ve ruhsal yaşantımıza denge getirmek olan hatha yoga, tüm dünyada ve Türkiye'de en yaygın uygulanan yoga türlerinden biridir. 90 kilo olan bir kişi bir saatte 228 kalori yakar.
Dinç yüzme - 892 kalori / 1 saat
Kano sporu - 319 kalori / 1 saat
Tai Chi - 273 kalori / 1 saat
Tai Chi, Tao felsefesinin hareketteki uygulama yöntemidir.
Bowling oynamak - 273 kalori / 1 saat
Yüzmek - 528 kalori / 1 saat
Yavaş bir yürüyüş - 255 kalori / 1 saat
Saatte 3.20 km yol yürümek 90 kilo olan bir kişiye 255 kalori yaktırır.
Voleybol - 364 kalori / 1 saat
Bisikleti yavaşça sürmek / 364 kalori / 1 saat
Sırt çantasıyla yürüyüş - 637 kalori / 1 saat
Koşmak (5 mil/saat) - 755 kalori / 1 saat
Hareketli yürüyüş - 391 kalori / 1 saat
Kondisyon bisikleti - 455 kalori / 1 saat