Bayern Münih, Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor
Beşiktaş'ta bu sezon sergilediği performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için son iddia Almanya'dan geldi. Bayern Münih'in genç yıldızın peşinde olduğu aktarıldı.
Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş'ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi.
18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.
2011-2012 sezonunun ardından ilk defa bir sezonu kupasız kapatan ve son olarak takımın başına Kompany'nin geldiği Bayern'de transfer çalışmaları başlarken Sport Bild'in haberine göre Bavyera ekibi Semih Kılıçsoy ile ilgilenmeye başladı.
Haberde oyuncunun menajeri Murat Teber, Bayern'in yanında Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiğini belirtirken Beşiktaş ile Bayern'in herhangi bir temasta olup olmadığı konusuna dair açıklama yer almadı.
Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp 3 asist yaptı.
Genç oyuncunun 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.