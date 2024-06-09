Bayern Münih, Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor

Haberde oyuncunun menajeri Murat Teber, Bayern'in yanında Manchester City, Arsenal, PSG, Monaco, Bayer Leverkusen ve Stuttgart'ın da genç yıldızla ilgilendiğini belirtirken Beşiktaş ile Bayern'in herhangi bir temasta olup olmadığı konusuna dair açıklama yer almadı.