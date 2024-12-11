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        Şehit generale veda

        Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da helikopter kazasında şehit olan 6 askerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 14:19 Güncelleme: 11.12.2024 - 14:48
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        Isparta'da helikopter kazasında şehit olan Isparta Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli (52), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

        Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Baydilli'nin Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kalemkırdı Camisi'ne getirildi.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hasan Volkan Güleryüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, milletvekilleri, siyasi parti il başkanları, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

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        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından evli ve 2 çocuk babası Baydilli'nin naaşı, Kayseri Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde 9 Aralık Pazartesi günü eğitim uçuşu yapan helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit olmuştu.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

        Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

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        #İsa Baydilli
        #haberler
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