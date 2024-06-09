İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİLER

Tüm bunların ardından Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, ilk kez birlikte objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Boşanma sonrası Emir İçgören ile Ayşegül Kuru, Bebek'teki bir mekânda eğlendi. İkili, basın mensuplarını fark edince ne yapacağını şaşırdı.

Flaşların patlamasıyla bir anda panik olan Emir İçgören ve Ayşegül Kuru, masanın altına saklandı. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Kuru, görüntülenmek istemezken, İçgören ise hemen masanın altından kalkıp oradan uzaklaştı.