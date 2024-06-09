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        CANLI | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuşuyor

        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda açıklamalar yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 20:07 Güncelleme: 09.06.2024 - 20:15
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        Ali Koç açıklamalar yapıyor!
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        Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak üçüncü kez başkan seçilen Ali Koç, olağan seçimli genel kurulda açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi! Haberi Görüntüle

        "FENERBAHÇE BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİK"

        "Güzel, demokratik, heyecanlı, yeri geldiği zaman coşkulu, yeri geldiği zaman gergin bir kongreyi daha tamamladık. 28 bin kongre üyemiz oy kullandı. Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü kongrede de gösterdik."

        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele
        Ali Koç ve Aziz Yıldırım el ele Haberi Görüntüle
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        "FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"

        "Kongrede yarıştığım sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, siz değerli kongre üyelerimize şahsım, yönetim kurulum ve tüm camiamız adına teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe çağı bugünden itibaren başlıyor."

        "KİMSE FENERBAHÇE'DEN BÜYÜK DEĞİLDİR"

        "Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarı elde edeceğimiz dönem inşallah başlamaktadır. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimiz irkilecek. Kimse Fenerbahçe'den büyük değildir. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Herkes bu çorbada tuzu olsun. Dostluk dizelerini artık sıkı sıkıya kenetleneceğiz. Kırgınlıklar bitsin! Düşünmeden, hesap kitap yapmadan 1 adım atana, 10 adım atacağımızdan şüpheniz olmasın"

        "RİVA'DA BU AKŞAM RAHATSIZLIK VARDIR"

        "Riva'da bu akşam sonuçlardan memnun olmayan biri vardır."

        SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR...

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