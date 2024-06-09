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        Son dakika haberi Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!

        Fenerbahçe'de rekor katılımlı olağan seçimli genel kurulun kazananı Ali Koç oldu! Yaklaşık 27 bin üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç, üçüncü kez Fenerbahçe başkanı seçildi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 19:36 Güncelleme: 09.06.2024 - 19:40
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        Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!
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        Fenerbahçe'de Ali Koç, üçüncü kez başkan seçildi! Rekor katılım olan 27 bin üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi.

        İki aday da dakikalar önce bir araya gelirken resmi olmayan sonuçlara göre geride olan Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti.

        İkili kürsüye birlikte gelirken Aziz Yıldırım "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

        Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı.

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        Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.

        Bu anların görüntüleri stadyumdaki dev ekranlara yansıtılırken tribünlerde yer alan sarı-lacivertliler "İki başkan el ele, hep beraber tribüne." tezahüratları yaptı. Tribünlerin isteğine kayıtsız kalmayan Ali Koç ve Aziz Yıldırım birlikte kürsüye geldi.

        AZİZ YILDIRIM'DAN İLK AÇIKLAMA: ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERİRİZ

        Kürsüde kısa bir konuşma yapan Yıldırım, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek şunları söyledi:

        "Sevgili Fenerbahçeliler. Bugün Fenerbahçe'ye yakışan bir kongre yaptık. Ben ve arkadaşlarım görevimizi yaptık. Yol haritasını çizdik. İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar. Biz de elimizden gelen desteği veririz. Hepinizi seviyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz."

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