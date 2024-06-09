Son dakika haberi Fenerbahçe'de üçüncü Ali Koç dönemi!

Fenerbahçe'de Ali Koç, üçüncü kez başkan seçildi! Rekor katılım olan 27 bin üyenin oy kullandığı seçimde Aziz Yıldırım'ı geride bırakan Ali Koç yeniden Fenerbahçe Başkanı seçildi.

İki aday da dakikalar önce bir araya gelirken resmi olmayan sonuçlara göre geride olan Aziz Yıldırım, Ali Koç'u tebrik etti.

İkili kürsüye birlikte gelirken Aziz Yıldırım "İnşallah Sayın Ali Koç ve yanındaki arkadaşları, bu harita doğrultusunda bu sene Fenerbahçe'yi şampiyon yaparlar." ifadelerini kullandı.

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen seçimin ardından oyların sayılması sırasında başkan adaylarından Ali Koç tezahüratlar eşliğinde sahaya çıktı. REKLAM Bu sırada başkan adayı Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesindeki isimlerden Savaş Adalet, Ali Koç'la kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Ali Koç, Aziz Yıldırım ve yönetim listesinde yer alan isimlerin bulunduğu odaya giderek Yıldırım'la bir araya geldi. Yıldırım ve ekibi, Ali Koç'u tebrik etti.