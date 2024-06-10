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        Haberler Dünya İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz: İsrailli aşırı sağcı bakandan Netanyahu'ya çağrı | Dış Haberler

        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz: İsrailli aşırı sağcı bakandan Netanyahu'ya çağrı

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından İsrailli aşırı sağcı bakan Netanyahu'ya çağrıda bulundu. İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir Savaş Kabinesi üyeliğine alınmak istediğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 07:35 Güncelleme: 10.06.2024 - 07:35
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        İsrail Savaş Kabinesi'nde kriz!
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        İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Benny Gantz ile Gadi Eisenkot’un istifalarının ardından İsrail Savaş Kabinesi'ne üye olarak alınmayı istedi.

        Ben-Gvir, Gantz ile Eisenkot’un, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

        Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir
        Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir

        Gazze'deki savaşın en büyük destekçilerinden biri olan Ben-Gvir, "Başbakandan, beni Savaş Kabinesi'ne dahil etmesini istedim. Artık cesur kararlar almanın, güneydeki (Gazze sınırı), kuzeydeki (Lübnan sınırı) halkın ve genel olarak tüm İsrail'in güvenliğini sağlamanın ve gerçek bir caydırıcılık oluşturmanın zamanı geldi." ifadesini kullandı.

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        Öte yandan ana muhalefet lideri Yair Lapid, istifaları memnuniyetle karşılayarak bunun "önemli ve isabetli bir karar" olduğunu belirtti.

        Lapid, "Bu aşırılık yanlısı hükümeti düşürmenin ve esirleri geri getirecek, güvenliğini ve İsrail'in uluslararası konumunu yeniden tesis edecek aklıselim bir hükümetin kurulmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        "Evimiz İsrail" Partisi lideri Avigdor Liberman ise istifaların geç de olsa iyi olduğunu ve "Siyonist koalisyon kurma zamanının geldiğini" dile getirdi.

        GANTZ VE EISENKOT HÜKÜMETTEN ÇEKİLDİ

        İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8’inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

        Gantz’tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot’un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

        Ancak Gantz ile Eisenkot’un istifası hükümetin düşeceği anlamına gelmiyor. İsrail'de hükümetin kurulması ve görevde kalması için 120 milletvekilinden 61'inin güvenoyunu alması gerekiyor. Mevcut hükümet ise Gantz ile Eisenkot'tan önce dahi mecliste 64 milletvekilinden güvenoyu almıştı.

        Öte yandan söz konusu istifalarla, Netanyahu karşıtı muhalefetin ve İsrailli esir yakınlarının Hamas'la esir takası anlaşması yapılması konusunda yaptıkları baskının artacağı düşünülüyor.

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        #israil
        #savaş kabinesi
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