Asgari ücretli 1 yılda 1.2 gram altın kaybetti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını açıkladı.

Asgari ücret 22.104 TL oldu Haberi Görüntüle

Bugün itibarıyla gram altın 2.967 liradan işlem görürken asgari ücretle 7.45 gram altın alınabiliyor. 2024 asgari ücretiyle, ilk geçerli olduğu 1 Ocak tarihinde 8.63 gram altın alınabiliyordu. Yani asgari ücretli altın bazında bakıldığında son 1 yılda 1.2 gram altın kaybetmiş oldu.