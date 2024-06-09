Kartal Kaan: Haldun Dormen'i çok sinirlendirdik

Kartal Kaan, bu müzikalin ardından 1982'de bu kez de Nevra Serezli ve Suna Pekuysal ile 'Geceye Selam' müzikalinde sahne almış. Kartal Kaan; "Oyunu, Banker Kastelli’nin vakfı destekliyordu. 1983 yılında Kastelli yurt dışına kaçınca, müzikali 100'üncü sahnede bitirmek zorunda kaldık" dedi.

Kartal Kaan, ilk aktörlük deneyimini ise 1982'de yaşamış. Adile Naşit, Münir Özkul, Hulusi Kentmen ve Ayşen Gruda'nın da rol aldığı 'Şıngırdak Şadiye'de oynamış.



Kartal Kaan, "Kariyerinizle ilgili bir pişmanlığınız var mı? sorusuna; "İşimin üzerine çok fazla düşmedim. Hırslı bir insan olmadım hiç ama yaptığım işin de her zaman hakkını vermeye çalışmışımdır" yanıtını verdi.