Jose Mourinho'nun ilk transfer bombası: Fenerbahçe Greenwood için devrede!

TACİZ İDDİASIYLA SUÇLANMIŞTI

Mason Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada fotoğraflar, video ve ses kayıtları yayınlanmış genç oyuncu tecavüz ve ölüm tehditi iddialarıyla 30 Ocak 2022'de tutuklanmıştı. Kefalet karşılığında serbest kalan futbolcu, mahkeme sürecinin devam etmesi sebebiyle Manchester United maçlarına ve antrenmanına alınmamaya başlamıştı. Kefalet şartlarını yerine getirmediği için bir kez daha tutuklanan Greenwood tekrar kefaletle serbest bırakılmıştı.