Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul Güneşli 33° Ankara Güneşli 30° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 37° Trabzon Yağmurlu 25° Bursa Güneşli 33° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Kısmen Güneşli 33° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Sağanak Yağış 25° Hava sıcaklığının yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 38°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 32°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 35°C Az bulutlu ve açık A.KARAHİSAR °C, 31°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 40°C Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 40°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 35°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 32°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 33°C Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 30°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 33°C Az bulutlu ve açık KAYSERİ °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA °C, 29°C Az bulutlu ve açık BOLU °C, 32°C Az bulutlu ve açık DÜZCE °C, 35°C Az bulutlu ve açık SİNOP °C, 27°C Az bulutlu ve açık ZONGULDAK °C, 27°C Az bulutlu ve açık AMASYA °C, 33°C Az bulutlu

ARTVİN °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. TOKAT °C, 30°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor. KARS °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.