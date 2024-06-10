Meteoroloji'den yüksek sıcaklık ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu gök gürültülü sağanak yağışlı olurken, Marmara, Ege ve Akdeniz'de yüksek sıcaklıklar etkili olacak. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, (Malatya hariç) Doğu Anadolu Bölgesi ve Güney Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Artvin ve Rize çevreleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA °C, 33°C
Az bulutlu
ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu