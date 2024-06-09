Sakarya'da 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri hizmete başladı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yapılan 15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik alanı, hizmet vermeye başladı.

Adapazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toplumun yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik projelere bir yenisi daha eklendi.

15 Temmuz Camili-Karaman Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik alanı, dün kurulan pazarla faaliyete geçti.

Eşi Elveda Işıksu ile esnaf ve vatandaşlarla buluşan Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, pazar ve etkinlik alanının Yenikent bölgesine hayırlı olmasını diledi.

Resmi açılışı daha sonra hep birlikte yapacaklarını bildiren Işıksu, "Adapazarı Belediyesi olarak sosyal projelerimize devam ediyor, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için büyük çaba gösteriyoruz. 84 mahallemizde hayata geçirdiğimiz projelerle daha yaşanabilir bir Adapazarı için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

ADA Pazar Güneşler Yerleşkesi ve Korucuk Kapalı Pazar Yeri'nin de noter huzurunda yapılan kura çekimlerinin ardından çok yakında faaliyete geçeceğini duyuran Işıksu, inşaatı süren Yenigün-Tepekum Kapalı Pazar Yeri ve etkinlik alanını ise 50-60 gün içinde neticelendireceklerini kaydetti.