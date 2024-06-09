Suna Kan, Talât Halman'ı bakanlıktan eden 'Harika Çocuk'

Gülsin Onay

1957

Verda Erman... Piyano eğitimi için Paris Konservatuvarı’na gönderildi. 1971'de 'Devlet Sanatçısı' ünvanını aldı.

Ateş Pars... Paris Konservatuvarı'na kompozisyon ve piyano eğitimine yollandı. 1964’te korrepetitör olarak Ankara Devlet Operası'nda çalıştı. Daha sonra dünya çapında bestelere imza attı.

Hasan Kaptan... Resim eğitimi için Paris'e gitti. Yurt dışında önemli sergilerde eserleri sergilendi.

1958

Fuat Kent... Paris Konservatuvarı piyano bölümüne başladı. 1980’lerde çağdaş müzikte, özellikle piyanoda yeni ses üretme tekniklerinde tanınmış bir uzman olarak akademik görevlerine devam etti.

1962

Nevbahar Aksoy... Kanun kapsamında Zeki Faik İzer ve Cevat Dereli’den özel ders aldı. 1969'da ise Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne gönderildi. Daha sonra Sorbonne Üniversitesi'ne kendi imkânlarıyla giderek doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazanarak başarılı çalışmalarına devam etti.

Neveser Aksoy... Kanun kapsamında Zeki Faik İzer ve Cevat Dereli’den özel ders aldı. Liseyi bitirince 1970'te Paris Devlet Güzel Sanatlar Yüksek Okulu resim bölümüne yollandı. Daha sonra ablası gibi Sorbonne Üniversitesi'ne kendi imkânlarıyla giderek doktorasını tamamladı. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli ödüller kazanarak, başarılı çalışmalarına devam etti.

1963

İsmail Aşan... Paris Konservatuvarı keman bölümüne gitti. 1981'de 'Devlet Sanatçısı' oldu.

1965

Tunç Ünver... Paris Konservatuvarı'na keman eğitimine gitti. 1981'de 'Devlet Sanatçısı' oldu.

Selman Ada... Paris Konservatuvarı'na gönderildi. Kompozitör ve orkestra şefliği eğitimi aldı. 1973'te İstanbul Devlet Opera Balesi'nde çalışmaya başladı. Besteci ve orkestra şefliği görevlerinden sonra 1980'de yeniden Paris’e dönerek konservatuvarda ders verdi. Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü yaptı.

1966

Gülsin Onay... Paris Konservatuvarı piyano bölümüne gönderildi. 1987'de 'Devlet Sanatçısı' oldu.

1968

Hüseyin Sermet... Paris Konservatuvarı piyano bölümüne gönderildi. 1991'de 'Devlet Sanatçısı' oldu.