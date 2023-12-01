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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 01.12.2023 - 16:40
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
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        HASTANEDEÖLDÜ

        Sakarya'nınSapanca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Emre Keskin (37), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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