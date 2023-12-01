Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)
HASTANEDEÖLDÜ
Sakarya'nınSapanca ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Emre Keskin (37), kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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