100 milyon TL'lik vurgun! Yöntem: Sazan sarmalı! Tunceli merkezli 3 ilde, "sazan sarmalı" yöntemiyle, araç alım satım sitelerinde gördükleri ilanları kopyalayıp, daha ucuz fiyata kendi araçlarıymış gibi sattıkları öne sürülen 6 şüpheli, yakalandı. Şüphelilerden 2´si tutuklanırken, 4´ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 437 kişiyi, 100 milyon lira dolandırdıkları belirlendi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 02.12.2023 - 11:31 Güncelleme: 02.12.2023 - 11:43 facebook

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