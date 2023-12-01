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        Bakan Yardımcısı Duran, büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, görevinden istifa ederek AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:45 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:45
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        Bakan Yardımcısı Duran, büyükşehir belediye başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, görevinden istifa ederek AK Parti'den Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusunda bulunduğunu bildirdi.

        Duran, yaptığı açıklamada, Bakan Yardımcısı olarak sürdürdüğü görevini, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olabilmek için noktaladığını belirtti.

        Yeni bir hizmet yarışı için yola çıktığını vurgulayan Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle kamu kurumlarında ülkeme ve milletime hizmet etme şerefine kavuştum. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere görevde bulunduğum süreçte şahsıma duydukları güven ve destek dolayısıyla ilgili bakanlarımıza şükranlarımı arz ediyorum." ifadesini kullandı.

        Duran, "Sakarya büyük sevda" diyerek hayırlı bir başlangıç yapmak için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptığını kaydederek şöyle devam etti:

        "Bu zamana kadar Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle görevde bulunduğum kurumlarda daima ülkemize ve milletimize hizmet halindeydik. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı görevinde bulunarak, ülkemize ve milletimize bu alanda hizmet etme imkanı buldum. Sakarya'mızda başlayan milletimize hizmet yolculuğumuzu yine şehrimizde sürdürmek için kollarımızı sıvadık. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde edindiğim bilgi ve tecrübeleri, şehrimiz için hayata geçirmek istiyorum. Biliyorum ki Sakaryalılar, her zaman en güzel hizmetlere layıktır. Hemşehrilerimiz şehrine daima büyük bir sevdayla bağlıdır. Hizmette eşit, adil, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir vizyon çizmek ve bu şuurla hizmet etmek idealiyle şehrimdeyim. Sakarya'mızın jeopolitik konumunu fırsata çevirerek ticarette, üretimde, teknolojide, tarımda, kültürde, sanatta, sporda, eğitimde ve şehirciliğin her alanında ilklere hep birlikte imza atacağımızı vurgulamak istiyorum."

        Sakarya'nın potansiyelinin farkında olduğunu, bu potansiyeli vizyoner dokunuşlarla yaşanabilir ve sürdürülebilir şehir kimliğine kavuşturmak için var gücüyle çalışacağını belirten Duran, açıklamasında, "Aday adaylığı sürecimin bu vesileyle tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor, siz değerli hemşehrilerime en derin hürmetlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Büyük Sakarya sevdasıyla nice güzel yarınlara." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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