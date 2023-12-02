Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
İstanbul Esenyurt'ta, kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı. F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi
İstanbul'da olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü, elle tacizde bulundu.
TACİZCİ OLAY YERİNDEN KAÇTI
DHA'da yer alan habere göre taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
PLAKADAN SÜRÜCÜ BELİRLENDİ
Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi.
BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI
F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.