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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABER: Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!

        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!

        İstanbul Esenyurt'ta, kucağında çocuğuyla yolda yürüyen kadına, otomobille yaklaşıp tacizde bulunan sürücü F.K., gözaltına alındı.  F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 13:01 Güncelleme: 02.12.2023 - 13:01
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        Kadın, kucağındaki çocukla yürüyordu! Tacizciden haber var!
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        İstanbul'da olay, 29 Kasım'da Esenyurt ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Kucağında çocuğuyla yürüyen kadına yaklaşan bir aracın sürücüsü, elle tacizde bulundu.

        TACİZCİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        DHA'da yer alan habere göre taciz edilen kadın çocuğunu kucağına alıp kendini korumaya çalışırken araç sürücüsü ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

        PLAKADAN SÜRÜCÜ BELİRLENDİ

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        Güvenlik kamerasına yansıyan olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis harekete geçti. Plakadan yola çıkılarak şüphelinin F.K. olduğu belirlendi.

        BİRÇOK SUÇ KAYDI ÇIKTI

        F.K., polis ekiplerince evinde yakalanarak gözaltına alındı. F.K. ile ilgili yapılan sorgulamada şüphelinin 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Evden Hırsızlık' ve 'Dolandırıcılık' gibi çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu görüldü.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Gözaltına alınan F.K., işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        #Esenyurt
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