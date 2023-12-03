Fenerbahçe'nin Krunic ısrarı sürüyor

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve özellikle yaz transfer döneminde ismi Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe ile anılan Rade Krunic hakkında flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

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Oyuncunun son dönemlerde takımdaki etkisinin düştüğü ve ilk 11'deki yerini kaybettiğine değinilen haberde, Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli oyuncuyu kadrosuna katmak için halen istekli olduğu ve ocak ayında tekrar hamle yapacağı ifade edildi.