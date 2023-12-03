Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN - MKE Ankaragücü Haberleri

        MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN

        MKE Ankaragücü - Beşiktaş maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Rıza Çalımbay ile çıkışa geçse de hafta içinde Club Brugge karşısında ağır bir yenilgi alan Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk oluyor. Bu maç öncesinde Başkent ekibinin 16, Beşiktaş'ın ise 25 puanı bulunuyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.12.2023 - 18:02 Güncelleme: 03.12.2023 - 19:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlk düdük geldi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

        SAAT: 19.00

        HAKEM: Zorbay Küçük

        STAT: Eryaman Stadı

        YAYIN: beIN SPORTS 1

        Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

        Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar.

        MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

        Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

        SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

        Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

        REKLAM

        Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

        MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

        MKE ANKARAGÜCÜ'NÜN HASRETİ 13 YIL

        MKE Ankaragücü, Beşiktaş'ı yaklaşık 13 yıldır yenemiyor.

        Rakibi karşısındaki Süper Lig'deki son galibiyetini 13 Şubat 2011'de 1-0'lık skorla alan başkent ekibi, daha sonraki 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı.

        Sarı-lacivertliler, kazanarak rakibi karşısındaki Şubat 2011'den bu yana süren galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        KARTAL DEPLASMANDA ZORLANIYOR

        Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de dış sahada istediği performansı sergileyemiyor.

        Siyah-beyazlı takım, deplasmanda oynadığı 7 maçın 4'ünde sahadan puansız ayrıldı. Beşiktaş, dış sahada Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor, Galatasaray ve Bitexen Antalyaspor'a mağlup oldu.

        "Kara Kartal" deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor'un ardından Yılport Samsunspor'a üstünlük kurmayı başardı.

        BEŞİKTAŞ TARAFTARI YILLAR SONRA DEPLASMANDA

        Maçın bütün biletleri satılırken, Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra MKE Ankaragücü deplasmanında tribünde yer alıyor.

        MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın "Beşiktaş taraftarlarını stadyumumuzda görmek istiyor ve davet ediyoruz." açıklamasından sonra İl Spor Güvenlik Kurulunun da kararıyla konuk ekip taraftarlarının Eryaman Stadı'nda yer alması kesinleşti.

        MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

        • Ankaragücü, Süper Lig tarihinde en fazla yenildiği takım olan Beşiktaş'a (72) rakip olduğu son 10 maçın yedisini toplam 19 gol yiyerek kaybetti (3B).
        • Ankaragücü ile oynadığı son 28 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (5B 22M), bu süreçteki tek mağlubiyetini Şubat 2011'de deplasmanda aldı.
        • Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı altı Süper Lig maçının üçünü kazanan Ankaragücü (1B 2M), daha önceki 14 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını eşitledi (3G 5B 6M). Sarı-lacivertliler, Nisan 2023'ten bu yana ilk kez üst üste iki karşılaşmayı puan kaybetmeden geçmek için sahaya çıkacak.
        • Rıza Çalımbay yönetiminde oynadığı iki Süper Lig maçını da kazanan Beşiktaş, bu sezon geride kalan 13 haftada üst üste üç galibiyet alamadı. Siyah-beyazlı ekipteki görevine üçte üç yaparak başlayan son Türk teknik direktör Ertuğrul Sağlam (2007/08).
        • İstanbul takımlarıyla oynadığı son 10 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Ankaragücü (3B 6M), tek galibiyetini geçen sezon Ümraniyespor deplasmanında aldı (Mayıs 2023).
        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Beşiktaş 35. başkanını seçiyor
        Babayı kahreden mesai!
        Babayı kahreden mesai!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Krunic ısrarı sürüyor!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Süper Lig'e tarihi başlangıç!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        4-4'lük Paşa!
        4-4'lük Paşa!
        Çelişkili açıklama
        Çelişkili açıklama
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rakiplerimizi tanıyalım!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Rezervasyon dolandırıcıları ünlü şefi de hedef aldı!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Cinayet kurbanının annesi felç oldu, kardeşi de kalp krizi geçirdi!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        Toplu taşımada otomatik rampa isteği!
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        "Yam Madar'da görme kaybı var"
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Demir Kubbe arızalandı: Soruşturma başlatıldı
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Yoğun kar yağışı: Yüzlerce uçuşu iptal edildi
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        Kimler, kimleri dolandırdı?
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        "Marmaray ile 28 istasyon var"
        Fatih Terim nikah şahidi
        Fatih Terim nikah şahidi
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"
        "Arzum Flamenko dansçısı olarak mumyalanmak"