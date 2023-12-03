MKE Ankaragücü - Beşiktaş | CANLI YAYIN

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşıyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Zorbay Küçük

STAT: Eryaman Stadı

YAYIN: beIN SPORTS 1

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mert, Mujakic, Alper, Ali Kaan, Pedrinho, Efkan, Morutan, Renaldo, Ali Sowe.

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Umut, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Bakhtiyor, Muleka, Aboubakar.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından oynadığı 2 lig maçından da galibiyetle ayrılan Beşiktaş, 8 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik sonunda topladığı 25 puanla 3. sırada yer alıyor.

SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

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Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.