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        Sakarya'da 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak

        Sakarya'da, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, yetişkinlere ve çocuklara yönelik 3 tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:11
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        Sakarya'da 3 oyun tiyatroseverlerle buluşacak
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        Sakarya'da, aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, yetişkinlere ve çocuklara yönelik 3 tiyatro oyunu sahnelenecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Kent Tiyatrosunca hazırlanan "Emanetçi" adlı oyun, 25 Aralık Pazartesi saat 19.00'da, Sosyal Gelişim Merkezi'nde (AKM) izleyiciyle buluşacak.

        Mat Sahne'nin "Arkadaşım Heykel" oyunu, 18 Aralık Pazartesi 11.00 ve 13.00 seanslarıyla SGM'de çocukların beğenisine sunulacak.

        Loop Sahne tarafından oynanacak "Arkadaşım Dalmaçyalı" isimli çocuk tiyatrosu ise 23 Aralık Cumartesi 13.00 ve 15.00 saatlerinde SGM'de minik izleyicileri misafir edecek.

        Öte yandan, kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Filistin'i merkeze alan programlar da düzenlenecek. Bu doğrultuda Filistin meselesi alanında uzman isimlerle konuşulacak, gazeteci ve yazarlar bölgedeki son durumu değerlendirecek.

        1987-2011 yıllarındaki Filistin davasını ele alan "Büyük Gelen Palto" isimli film de 14 Aralık Perşembe günü saat 19.00'da, Ofis Sanat Merkezi'nde izleyicilerle buluşacak.

        Ayrıca "Şems'in Dilinden Mevlana" programında Mim Kemal Öke, santur sanatçısı Sedat Anar ile aralık etkinliklerinin konuğu olacak.

        Doğumunun 150. yılında Mehmet Akif Ersoy'u anmak için özel program icra edilecek. İki farklı oturumda Mehmet Akif'in hayatı, sanatı ve hayatı konuşulacak.

        Konferans, söyleşi, imza günü, film gösterimi, sergi, panel ve dinleti etkinlikleriyle sanatseverler aralık ayını dolu dolu geçirecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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