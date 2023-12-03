Can Gürzap, son yolculuğuna uğurlandı (2)

SAPANCA'DATOPRAĞAVERİLDİ

İstanbul'da Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınan tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap'ın cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesine gönderildi. Kırkpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına getirilen Gürzap'ın cenazesi, annesi Melek Gürzap'ın mezarının yanına defnedildi. Cenazeye, tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı ve sevenleri katıldı. Helalliğin ardından defin işlemi gerçekleşti. Sevenleri, Gürzap'ın mezarının başında dua etti.