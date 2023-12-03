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        Can Gürzap, son yolculuğuna uğurlandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:58 Güncelleme: 03.12.2023 - 17:00
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        Can Gürzap, son yolculuğuna uğurlandı (2)
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        SAPANCA'DATOPRAĞAVERİLDİ

        İstanbul'da Taksim Camii'nde cenaze namazı kılınan tiyatro ve sinema oyuncusu Can Gürzap'ın cenazesi, Sakarya'nın Sapanca ilçesine gönderildi. Kırkpınar Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına getirilen Gürzap'ın cenazesi, annesi Melek Gürzap'ın mezarının yanına defnedildi. Cenazeye, tiyatro ve sinema camiasından çok sayıda oyuncu arkadaşı ve sevenleri katıldı. Helalliğin ardından defin işlemi gerçekleşti. Sevenleri, Gürzap'ın mezarının başında dua etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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