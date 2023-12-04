Çanakkale ve Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu!
Şiddetli sağanak yağış Çanakkale'de Kepez Deresi'nin taşmasına neden oldu. Taşkın suları nedeniyle bazı balıkçı tekneleri su almaya başladı. Bölgede bir köprü de kullanılamaz hale geldi. Muğla'nın Bodrum ilçesinde de, etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü, araç sürücüleri ve vatandaşlar zor anlar yaşadı
Çanakkale'de kuvvetli yağış sonucu debisi artan Kepez Deresi taştı.
AA'da yer alan habere göre kentte aralıksız etkili olan yağmur dolayısıyla Kepez Deresi'nin taşması sonucu, araçların geçtiği yol ve köprü kullanılamaz hale geldi.
Derenin denize ulaştığı noktada bulunan balıkçı barınağındaki bazı tekneler su aldı.
Teknelerinin durumuna bakmak için barınağa gelen bazı balıkçılar, su alan teknelerini temizlemeye çalıştı.
Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da taşkının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu, ilgililerden bilgi aldı.