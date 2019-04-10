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Sakıp Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vefatının 15. yıldönümünde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük zengin adamlarından biri olan Sakıp Sabancı'nın hayatı birçok başarılı hikayeyi içerisinde barındırıyor. İşte, Sakıp Sabancı'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...
SAKIP SABANCI KİMDİR?
Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiş Türk iş adamı, Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanıdır. 2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırayı almıştı. Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan Sabancı, halka yakın tavırlarıyla Sakıp Ağa lâkabını kazanmıştır.
HAYATI
7 Nisan 1933 tarihinde, pamuk tâciri Hacı Ömer Sabancı (1906 – 1966) ve Sadıka Sabancı'nın (1910 – 1988) ikinci çocuğu olarak Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. Küçük yaşta Adana'ya göç ettiler. Çocukluğunu Adana'da geçirdi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. 1948 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 1950'de ailesiyle beraber İstanbul Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'e taşındı. 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında, babasının vefatı üzerine, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Bu vakıf aracılığı ile 1999'da Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'ni kurdu. Yardımsever ve hayırsever kişiliği ile tanınmıştır. Adana'ya Türkiye'nin en büyük camilerinden birini yaptırdı. Çok sayıda okul ve hastane yaptırdı. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesidir.
ÖLÜMÜ
Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05:55 sularında böbrek tümörünün karaciğere atlaması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
ÖDÜLLERİ VE NİŞANLARI
FAHRİ DOKTORALAR
KİTAPLARI
İşte Hayatım 1986
Para Başarının Mükafatıdır 1985
Gönül Galerimden 1988
Rusya'dan Amerika'ya 1989
Ücret Pazarlığı mı ? - Koyun Pazarlığı mı ? 1990
Değişen ve Gelişen Türkiye 1991
Daha Fazla İş Daha Fazla Aş 1993
Doğu Anadolu Raporu 1995
Başarı Şimdi Aslanın Ağzında 1998
Hayat Bazen Tatlıdır 2001
Sakıpname 2002
Bıraktığım yerden Hayatım;
Her Şeyin Başı Sağlık;
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