Sakıp Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? soruları vefatının 15. yıldönümünde vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Türkiye'nin en büyük zengin adamlarından biri olan Sakıp Sabancı'nın hayatı birçok başarılı hikayeyi içerisinde barındırıyor. İşte, Sakıp Sabancı'nın hayatı ve kariyerine dair önemli satır başları...

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiş Türk iş adamı, Sabancı Holding eski yönetim kurulu başkanıdır. 2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırayı almıştı. Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan Sabancı, halka yakın tavırlarıyla Sakıp Ağa lâkabını kazanmıştır.

HAYATI

7 Nisan 1933 tarihinde, pamuk tâciri Hacı Ömer Sabancı (1906 – 1966) ve Sadıka Sabancı'nın (1910 – 1988) ikinci çocuğu olarak Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. Küçük yaşta Adana'ya göç ettiler. Çocukluğunu Adana'da geçirdi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. 1948 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 1950'de ailesiyle beraber İstanbul Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'e taşındı. 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında, babasının vefatı üzerine, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Bu vakıf aracılığı ile 1999'da Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'ni kurdu. Yardımsever ve hayırsever kişiliği ile tanınmıştır. Adana'ya Türkiye'nin en büyük camilerinden birini yaptırdı. Çok sayıda okul ve hastane yaptırdı. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesidir.

ÖLÜMÜ

Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05:55 sularında böbrek tümörünün karaciğere atlaması sebebiyle hayatını kaybetmiştir. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Center’da düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÖDÜLLERİ VE NİŞANLARI

Dünyanın başarılı işadamlarına verilen "Altın Merküri" ödülü (1979)

Belçika Prensi'nin Atlı Köşk'te takdim ettiği "Belçika Kraliyet Nişanı" (1987)

Japon hükümeti tarafından takdim edilen "Kutsal Hazine Altın ve Gümüş Yıldız Nişanı" (1992)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından takdim edilen "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" (1997)

İsviçre-Zürih'teki Avrupa Ekonomi Enstitüsü tarafından takdim edilen "Avrupa Kristal Dünya Ödülü" (1997)

Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın takdim ettiği "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" (1999)

New York'taki FABSIT Vakfı tarafından verilen "Yılın İşadamı" ödülü (1999)

Fransız Hükümeti tarafından takdim edilen "Légion d'honneur Madalyası" (2001)

GYTE tarafından verilen "Türk Sanayiine Teknoloji ve Kalite Kazandıran İşadamı"

FAHRİ DOKTORALAR

1984 Anadolu Üniversitesi, Eskişehir

1986 University of New Hampshire, New Hampshire, ABD

1992 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

1993 Erciyes Üniversitesi, Kayseri

1997 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale

1997 Mimar Sinan Üniversitesi, İstanbul

1997 Girne Amerikan Üniversitesi, Girne, KKTC

1997 Trakya Üniversitesi, Edirne

1997 İstanbul Üniversitesi, İstanbul

1998 Southeastern University, Washington, ABD

1999 Çukurova Üniversitesi, Adana

2002 Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale

KİTAPLARI

İşte Hayatım 1986

Para Başarının Mükafatıdır 1985

Gönül Galerimden 1988

Rusya'dan Amerika'ya 1989

Ücret Pazarlığı mı ? - Koyun Pazarlığı mı ? 1990

Değişen ve Gelişen Türkiye 1991

Daha Fazla İş Daha Fazla Aş 1993

Doğu Anadolu Raporu 1995

Başarı Şimdi Aslanın Ağzında 1998

Hayat Bazen Tatlıdır 2001

Sakıpname 2002

Bıraktığım yerden Hayatım;

Her Şeyin Başı Sağlık;