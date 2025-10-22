Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. 3 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet elde eden sarı-kırmızılılar 6 puan topladı. Temsilcimiz, bir sonraki hafta 5 Kasım'da Ajax'a konuk olacak. 3. hafta mücadelelerinin ardından oluşan puan durumu ve Galatasaray'ın kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, "Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın kaç puanı var, kaçıncı sırada?" İşte detaylar...