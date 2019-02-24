Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi 20´nci hafta müsabakasında Beşiktaş, deplasmanda Samsun Canik Belediyespor´u 124-83´lük skorla yendi.



Oyuncuların yaklaşık 6 haftadır paralarını alamadığı Samsun Canik Belediyespor, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Beşiktaş ilk periyotu 36-16 önde tamamladı. İkinci çeyrek ile birlikte özellikle hücumda pota altını etkili kullanan Beşiktaş, üst üste sayılar bularak devreye 69-45 önde girdi.



Güzel oyununu üçüncü ve dördüncü çeyrekte de sürdüren Beşiktaş parkeden 124-83 galip ayrıldı.

SALON: Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Uğur Özen, Mustafa Akıllıoğlu, Alper Elçikoca

SAMSUN CANİK BELEDİYESPOR: Betül Kutlu 6, Gülşah Duman 19, Dilara Tongar 13, Deniz Çolakoğlu 11, Candide Öztürk 12, Kai Afi James 22, Neslihan Demir

BEŞİKTAŞ: Olima Esther Jeanne Epoupa 15, Melek Uzunoğlu 15, Kelsey Mchelle Mitchell 30, Hilal Bayraktar 4, Bahar Yapar 14, Esra Erden Atacan 5, Bahar Çağlar 4, Osaretin Evelyn Akhator 11, Nurcan Ceren Ciğerci 10, Egesu Kurtyemez 8, Viktoria Vladimrovna Mircheva 8

1'İNCİ PERİYOT: 16-36

İLK YARI: 45-69

3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-92