Samsun'da olay dün, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'nde meydana geldi. Mert T. (16), daha önce evlenmek için ablasını kaçıran amcasının oğlu Okan Doğan T.'ye (29) sokak ortasında tabancayla ateş etti.

GÖĞSÜNDEN VE KARNINDAN VURULDU DHA'daki habere göre göğsünden ve karnından vurulan Okan Doğan T., ağır yaralandı. Bu sırada yakındaki kahvehanede oturan Doğan A.'ya (59) da kurşun isabet etti.

OLAY ANI KAMERAYA DA YANSIDI Okan Doğan T., 29 yaşındaydı. Okan Doğan T.’nin vurulduktan sonra Mert T.’den kaçıp, kırtasiyeye girdikten sonra yere yığıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Okan Doğan T., doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.