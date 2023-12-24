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        23 yıl hapis cezası kesinleştikten 4 gün sonra yakalandı

        SAMSUN´da 4 gün önce hakkında verilen 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen ve arama kararı çıkarılan İ.E., polisin takibi sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 18:26 Güncelleme: 24.12.2023 - 18:30
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        23 yıl hapis cezası kesinleştikten 4 gün sonra yakalandı
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        SAMSUN´da 4 gün önce hakkında verilen 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası kesinleşen ve arama kararı çıkarılan İ.E., polisin takibi sonucu yakalandı.

        Samsun´da uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu kullanmak, hırsızlık ve görevli memura mukavemet suçlarından toplam 23 yıl 2 ay 5 gün hapis cezası bulunan İ.E. hakkında 21 Aralık tarihinde hapis cezasının kesinleşmesi ve aranma kararının çıkması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri takibi ve arama çalışmaları neticesinde İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Gençlik Caddesi üzerinde bir adreste yakalanan İ.E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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