Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

İnan C. (67), Bahşioymağı Mahallesi'nde Defne yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İnan C, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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