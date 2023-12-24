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        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

        Samsun'un Alaçam ilçesinde ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 24.12.2023 - 14:33
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        Samsun'da ağaçtan düşen kişi yaralandı
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        Samsun’un Alaçam ilçesinde ağaçtan düşen kişi hastaneye kaldırıldı.

        İnan C. (67), Bahşioymağı Mahallesi'nde Defne yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düştü.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan İnan C, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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