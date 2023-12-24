Sinop'un ilçelerinde kar yağışı etkili oldu
Sinop'un Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.
Sinop'un Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar yağışı hayatı zorlaştırıyor.
Bölgede olumsuz hava koşulları, iki gündür etkili olurken kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Gerze, Ayancık, Boyabat ve Saraydüzü ilçelerinde kar nedeniyle 20 köy yolu ulaşıma kapandı, İl Özel İdaresi ekipleri kapanan yolları açmak için kar küreme çalışması yaptı.
Eemniyet ve jandarma ekipleri de kar yağışının bulunduğu yol güzergahlarında tedbir alarak sürücülere uyarılarda bulundu.
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