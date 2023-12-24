Samsun'da kuvvetli rüzgar; 12 katlı binanın çatısı uçtu

SAMSUN'dakuvvetli rüzgar nedeniyle 12 katlı binanın çatısı uçtu.

Kentte saatte 60 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, etkili oldu. İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi Canpolat Sokak'taki Sönmez Apartmanı'nın çatısı, rüzgar nedeniyle uçtu. 12 katlı binadan kopan parçalar, sokağa saçıldı.

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