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        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da sona erdi

        Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 22:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 22:36
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        Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası Samsun'da sona erdi
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        Samsun'da düzenlenen Mustafa Bilir Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Boks Federasyonu tarafından Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 56 ilden 309 sporcu katıldı.

        Şampiyonada, 48 kiloda Metehan Adıgüzel, 51 kiloda Furkan Karabulut, 54 kiloda Saday Farzaliyev, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Berat Civelek, 63 kiloda Mizan Aykol, 67 kiloda Doğanay Öztürk, 71 kiloda Hasan Ertem, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Kaan Aykutsun, 86 kiloda Hasan Osmanlı, 92 kiloda Berat Acar, +92 Yusuf Açık altın madalya kazandı.

        Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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