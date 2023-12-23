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        Samsun'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

        Samsun'da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:38 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:38
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        Samsun'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
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        Samsun'da gerçekleştirilen asayiş operasyonunda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı, 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde umuma açık alkollü iş yerlerinde Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Narkotik, Terörle Mücadele, Güvenlik şube ile ilçe emniyet müdürlükler ekiplerinden oluşan 16 amir ve 142 polis memurunun katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

        Adreslerde yapılan aramada 154 sentetik ecza hapı, 11,21 gram esrar, 8,8 gram metamfetamin, 5 ekstazi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca fişeği, 3 tüfek kartuşu ele geçirilen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yakalandı.

        Operasyonda 34 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 15 iş yeri denetlendi, 2 kişinin yoklama kaçağı olarak arandığı belirlendi.

        İki iş yerine mesul müdür belgesi, iki iş yerine canlı müzik yayını izin belgesi bulunmaması, 5 iş yerine kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı tutanak tutuldu, iki iş yerine sigortasız işçi çalıştırmaktan işlem yapıldı.

        Ayrıca bir kişi hakkında da özel belgede sahtecilik suçundan işlem gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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