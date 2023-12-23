Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

        Samsun'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesindeki bir banka şubesinden para çekmek isteyen, K.K. ve M.G. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Yapılan araştırmada, Sivas ve İzmir'de iki mağdurun şüphelinin hesabına 282 bin lira gönderdiği tespit edildi.

        Şüphelilerin adli makamlardaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Şehidin baba evi yeniden yapılacak
        Atilla Taş tutuklandı
        Atilla Taş tutuklandı
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        Kenan Yıldız tarihe geçti!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        İstanbul'da korkunç olay! İş insanı ATM'den para çekerken öldürüldü!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        ABD’de çift rahimli bir kadın iki günde iki bebek doğurdu
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        Palandöken'in 2 bin 500 rakımında 'buz dalışı'
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        "Avrupa ufak tefek yaralarla bu kışı da atlatabilir"
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Kentsel dönüşümde yol haritası açıklandı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adayımızı yakında açıklayacağız
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        "Virüs potpurisi yaşıyoruz"
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Şampiyon 'Kızılcık Şerbeti'
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        OMÜ'de "Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" başladı
        OMÜ'de "Şiddet Döngüsü ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" başladı
        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
        Samsun'da aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Samsun'da patronu tarafından darbedilen işçi hastaneye kaldırıldı
        Samsun'da patronu tarafından darbedilen işçi hastaneye kaldırıldı
        Kar vaadiyle 2 kişiyi 282 bin lira dolandıran 2 şüpheliye gözaltı
        Kar vaadiyle 2 kişiyi 282 bin lira dolandıran 2 şüpheliye gözaltı
        Türksat, "Dijital Kimlik Doğrulama" ile 1 milyon 300 bin sayfa kağıttan tas...
        Türksat, "Dijital Kimlik Doğrulama" ile 1 milyon 300 bin sayfa kağıttan tas...