Samsun'da kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi yakalandı

Samsun'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesindeki bir banka şubesinden para çekmek isteyen, K.K. ve M.G. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalandı.

Yapılan araştırmada, Sivas ve İzmir'de iki mağdurun şüphelinin hesabına 282 bin lira gönderdiği tespit edildi.

Şüphelilerin adli makamlardaki işlemleri sürüyor.