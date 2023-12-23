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        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Samsun'da, 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:52 Güncelleme: 23.12.2023 - 17:04
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        Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Samsun'da, 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

        Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği koordinesinde çocuklar ile aileleri, 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı.

        Katılımcılar, taşıdıkları Türk ve Filistin bayrakları ve İsrail aleyhine yazılı pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar slogan atarak yürüdü.

        Samsun İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yeşil, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Gazze'de İsrail'e karşı başlayan yiğit bir mücadele var. Bu mücadele, dünyadaki şehitler halkasına vurulanların sonuncusu, 20 binin üzerinde şehidin kanıyla yazılmış, dünyadaki emperyalizme karşı bugüne kadar yapılan en büyük mücadeledir. Bunun adı Aksa Tufanı'dır." ifadelerini kullandı.

        Daha sonra vatandaşların getirdiği oyuncaklar, kentteki yetim çocuklara hediye edilmek üzere toplandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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