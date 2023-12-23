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        Samsun'da aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:36 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:36
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        Samsun'da aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
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        Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Y.İ'nin iş yerinde ve aracında arama yaptı.

        Aramada 78 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

        Şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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