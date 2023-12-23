Samsun'da aracında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen Y.İ'nin iş yerinde ve aracında arama yaptı.
Aramada 78 sentetik ecza hapı ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
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