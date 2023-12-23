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        Samsun'da patronu tarafından darbedilen işçi hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Yakakent ilçesinde patronu tarafından darbedilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:02 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:02
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        Samsun'da patronu tarafından darbedilen işçi hastaneye kaldırıldı
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        Samsun'un Yakakent ilçesinde patronu tarafından darbedilen işçi, hastanede tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Yakakent Limanı'nda bir gemide çalışan İ.G. (24), gemi sahibi M.K. tarafından darbedildikten sonra Bafra ilçesi Kemal Paşa Mahallesi'ne bırakıldı.

        İ.G'nin ablası, kardeşlerinin yaralandığını görünce 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis, İ.G'yi Bafra Devlet Hastanesine götürdü.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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