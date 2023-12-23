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        Türksat, "Dijital Kimlik Doğrulama" ile 1 milyon 300 bin sayfa kağıttan tasarruf etti

        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türksat AŞ tarafından hayata geçirilen "Dijital Kimlik Doğrulama ve Sözleşme Onaylama Projesi" ile kağıt israfı ve zaman kaybının önüne geçiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:12 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:19
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        Türksat, "Dijital Kimlik Doğrulama" ile 1 milyon 300 bin sayfa kağıttan tasarruf etti
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        FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türksat AŞ tarafından hayata geçirilen "Dijital Kimlik Doğrulama ve Sözleşme Onaylama Projesi" ile kağıt israfı ve zaman kaybının önüne geçiliyor.

        Yaklaşık 8 ay önce pilot il olarak Samsun'da uygulamaya konulan "Dijital Kimlik Doğrulama ve Sözleşme Onaylama Projesi" sayesinde 20 sayfayı bulan abonelik sözleşmesi ve ekleri, baskı alınmadan gerçekleştiriliyor.

        Proje ile İstanbul'da kasım ayında düzenlenen Bilişim Zirvesi'nde 122 projenin yarıştığı "Teknoloji Kaptanları" yarışmasında Türksat, sosyal sorumluluk kategorisinde de ödüle layık görüldü.

        Türksat Samsun İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere, AA muhabirine, proje sayesinde kağıt israfının önüne geçtiklerini söyledi.

        Türksat'ın yapay zeka destekli yenilikçi projeler hayata geçirdiğini dile getiren Dikdere, projeyle doğaya ciddi katkı sağladıklarını vurguladı.

        Dikdere, "Projede ülke genelinde 1 milyon 300 bin adet kağıttan tasarruf edildi. Proje kapsamında ıslak imza ile yapılan abonelik sözleşmesi artık dijital kimlik doğrulama yöntemiyle çipli kimlik kartı kullanılarak imzalar alınıyor. Zaman kaybının da önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

        Samsun'da son bir ayda yapılan aboneliklerin yüzde 80'inin bu yöntemle devreye alındığına işaret eden Dikdere, "Doğayı korumak için Türksat'ın hizmetlerine herkesi davet ediyoruz. Proje aslında dijital dönüşümde devrim niteliği taşıyor. Türksat, son bir yıldır bu projede aboneliklerini alarak doğayı korumayı amaçlıyor. Projeyle ağaçların kesilmesini önlemiş, kağıt yapımında kullanılan su tüketimini azaltmış ve karbon salımının önüne geçmiş oluyoruz." diye konuştu.

        - "Samsun'da başlayan proje, tüm illere yayıldı"

        Dikdere, projeleriyle diğer işletme ve operatörlere de örnek olduklarının altını çizerek, "Dijital Kimlik Doğrulama ve Sözleşme Onaylama Projesi öncesinde bir abonelik için yaklaşık 20 sayfa A4 kağıdı kullanılıyordu. Projeyle bu kağıt kullanımının önüne geçildi. 8 ay önce Samsun'da başlayan proje, tüm illere yayıldı. Projenin uygulaması başarıyla sürdürülüyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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