Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        "Glutensiz diyet herkese uygun olmayabilir" uyarısı

        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, glutensiz diyetin herkes için uygun olmayabileceğini, bazı kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bu nedenle diyetisyene danışılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:17 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Glutensiz diyet herkese uygun olmayabilir" uyarısı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Pınar Sökülmez Kaya, glutensiz diyetin herkes için uygun olmayabileceğini, bazı kişilerde sağlık sorunlarına yol açabileceğini, bu nedenle diyetisyene danışılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

        Kaya, AA muhabirine, glutensiz diyetin, özellikle çölyak, romatoid artit (eklem romatizması), fibromiyalji (doku romatizması), endometriosiz (bir tür kist hastalığı), Tip 1 diyabet, tiroid, otizm, şizofreni, sedef, obezite gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanıldığını belirtti.

        Glutensiz diyetin temel ilkesinin, buğday, arpa, çavdar ve bu tahıllardan yapılan herhangi bir besinin tüketilmemesi olduğunu anlatan Kaya, "Yasaklanan tahıllar dışında mısır, pirinç, darı gibi glutensiz tahıllar serbesttir. Bu tahıllar, glutensiz diyetin çeşitliliğini artırarak besin alımını zenginleştirir." dedi.

        Bugün popüler olan glutensiz diyetin hastalık dışı, zayıflama amaçlı kullanımının yanlış olduğuna dikkati çeken Kaya, şöyle devam etti:

        "Bu diyet, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerden mahrum bırakabilir. Buğday ürünleri genellikle B vitaminleri, demir, kalsiyum ve lif açısından zengindir. Bu nedenle glutensiz beslenen kişilerde bu besin öğeleri eksikliği görülebilir. Glutensiz ürünlerin bazıları işlenmiş ve şeker içeriği yüksek olabilir. Bu da kilo artışı ve metabolik sorunlara neden olabilir. Bazı kişilerde bağırsak flora dengesini bozabilir ve sindirim sorunlarına yol açabilir. Herkes için uygun olmayan bir diyet olabilir. Bu nedenle bir diyetisyene danışılarak uygulanmalıdır. Her bireyin ihtiyaçları farklıdır ve kişisel sağlık durumu, yaş, cinsiyet ve yaşam tarzı gibi faktörlere bağlı olarak diyet gereksinimleri değişebilir."

        Kaya, glutensiz diyetin, yüksek glisemik indeksi (karbonhidratların kandaki glukoz düzeylerine etkisini ölçme sistemi) ve doymuş lipid içeriğinin yüksek olması nedeniyle obezite riskini arttırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Besin eksiklikleri, özellikle düşük seviyelerde lif, folat, B12 vitamini, D vitamini, kalsiyum, demir, çinko ve magnezyum, tedavi edilen çölyak hastalarının bazı alt kümelerinde devam edebilir. Glutensiz diyette besin ögesi eksikliklerini önlemek için sebze, meyve ve baklagil tüketimine önem verilmelidir. Glutensiz diyetler, enerji, yağ, karbonhidrat ve posa gibi besin ögelerinin dengesiz alımına bağlı olarak vücut ağırlık kazanımıyla sonuçlanabilmektedir. Bu diyet yapılıyorsa muhakkak besin desteği ve ilaç tedavisiyle uygulanmalıdır.

        Ülkemizde çölyak hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmektedir. Çölyak hastalığı, bağırsaklarda gluten intoleransına (besin içerisindeki maddeye vücudun tepki vermesi) bağlı olarak ortaya çıkan bir otoimmün hastalıktır. Bu durumda bağışıklık sistemi, gluten içeren yiyecekleri tolere edemez ve ince bağırsakta hasara neden olabilir. Glutensiz diyet, çölyak hastalığı olanlar için tek etkili tedavi yöntemidir. Türkiye'de 250 bin ile 750 bin arasında çölyak hastası olduğu tahmin edilmektedir."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        'Pençe Kilit' kahramanı Emre Taşkın: "Şehit olursam bu görüntüyü paylaşın!"
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Otobüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada ölü ve yaralılar var!
        Derbide ilk golün önemi büyük
        Derbide ilk golün önemi büyük
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        MSB acı haberi duyurdu: 6 şehit, 1 yaralı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Zam öncesi ilaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?
        Zam öncesi ilaç sıkıntısı ne zaman çözülecek?
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Süperstardan 'Kızılcık Şerbeti' sürprizi
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı?
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        "Bütün ülke olarak cuma günleri birleştik"
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        Kalıcı oje ve protez tırnaklardaki gizli tehlike!
        "İnsan hakları kimin için var?"
        "İnsan hakları kimin için var?"
        Eurocup'ta vize skandalı
        Eurocup'ta vize skandalı
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Dünkü sağanakla barajlarda doluluk ne kadar arttı?
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Otomatik silahla taramışlar! Yeni görüntü ortaya çıktı!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        Fenerbahçe kötü seriyi bitirmek istiyor!
        New York'a Türk emniyet müdürü
        New York'a Türk emniyet müdürü
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        "İsrail Gazze'ye saldırılarını sonlandırabilir"
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Kıdem tazminatında hastalık kriteri
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Milli boksör Berat Acar'ın hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madaly...
        Milli boksör Berat Acar'ın hedefi Paris 2024 Olimpiyatları'nda altın madaly...
        Samsun'da tütün mamulleri kaçakçılarına operasyon: 30 gözaltı
        Samsun'da tütün mamulleri kaçakçılarına operasyon: 30 gözaltı
        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 33 zanlı yakalandı
        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda 33 zanlı yakalandı
        Samsun'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Samsun'da, Kızılırmak Nehri'nde mahsur kalan köpek kurtarıldı
        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Samsun'da otomobil hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Havza HEM'de yapılan giysiler kırsal mahalledeki öğrencilere verildi
        Havza HEM'de yapılan giysiler kırsal mahalledeki öğrencilere verildi