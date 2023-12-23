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        Kar vaadiyle 2 kişiyi 282 bin lira dolandıran 2 şüpheliye gözaltı

        SİVAS ve İzmir'deki 2 kişiyi, para kazanma ve kar payı vaadiyle kandırıp 282 bin lirasını alan 2 şüpheli, bankadan para çekerken yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:57 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:00
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        Kar vaadiyle 2 kişiyi 282 bin lira dolandıran 2 şüpheliye gözaltı
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        SİVAS ve İzmir'deki 2 kişiyi, para kazanma ve kar payı vaadiyle kandırıp 282 bin lirasını alan 2 şüpheli, bankadan para çekerken yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, para kazanma ve kar payı vaadiyle Sivas ve İzmir'deki 2 kişiyi kandırıp, 282 bin lirasını alan K.K. ve M.G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheliler, İlkadım ilçesindeki banka şubesinden para çekmek isterken yakalanıp, gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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