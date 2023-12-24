Samsun'da kar yağışı; kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santim
SAMSUN'unLadik ilçesinde kar yağışı etkili oldu, 2062 metre rakımlı Akdağ'daki kayak merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.
SAMSUN'unLadik ilçesinde kar yağışı etkili oldu, 2062 metre rakımlı Akdağ'daki kayak merkezinde kar kalınlığı, 20 santimetreye ulaştı.
Ladik ilçesinde dün akşam başlayan kar yağışı, bugün de etkisini sürdürdü. İlçe beyaza bürünürken, 2062 metre rakımlı Akdağ'ın zirvesi de karla kaplandı. Akdağ Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı, 20 santimetreye buldu. 1675 metrelik kayak pisti ve 1300 metrelik telesiyeji bulunan kayak merkezinde kar, sevinçle karşılandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.