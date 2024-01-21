Samsun´da tarihi Hamit Ağa Konağı yandı
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.
SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Alaçam ilçesinin Yakacık Mahallesi'nde boş olan tarihi Hamit Ağa Konağı'nda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, konak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.