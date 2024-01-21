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        Samsun´da tarihi Hamit Ağa Konağı yandı

        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 13:05 Güncelleme: 21.01.2024 - 13:05
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        Samsun´da tarihi Hamit Ağa Konağı yandı
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        SAMSUN'un Alaçam ilçesinde çıkan yangında tarihi Hamit Ağa Konağı kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Alaçam ilçesinin Yakacık Mahallesi'nde boş olan tarihi Hamit Ağa Konağı'nda çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler yangını kontrol altına alırken,  konak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri

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