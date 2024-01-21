Samsun'da trafik denetimlerinde 22 sürücüye para cezası uygulandı
Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi.
Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik görevlilerince Kavak'ta 9 noktada 57 personelle alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.
Yapılan denetimde; 5 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye çakar lamba bulundurmak, 11 sürücüye Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 22 sürücüye 188 bin 296 lira para cezası uygulandı.
Ayrıca 5 araç trafikten men edildi, 5 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
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