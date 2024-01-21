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        Samsun'da trafik denetimlerinde 22 sürücüye para cezası uygulandı

        Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 14:23 Güncelleme: 21.01.2024 - 14:31
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        Samsun'da trafik denetimlerinde 22 sürücüye para cezası uygulandı
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        Samsun'un Kavak ilçesinde yapılan denetimlerde 22 sürücüye para cezası verildi, 5 araç trafikten men edildi.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik görevlilerince Kavak'ta 9 noktada 57 personelle alkol ve uyuşturucu madde denetimi yapıldı.

        Yapılan denetimde; 5 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak, 1 sürücüye çakar lamba bulundurmak, 11 sürücüye Trafik Kanununun diğer maddelerinden olmak üzere 22 sürücüye 188 bin 296 lira para cezası uygulandı.

        Ayrıca 5 araç trafikten men edildi, 5 sürücünün ise sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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